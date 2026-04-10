BJK Cup 2026, Paolini: “Sempre positivo giocare questa manifestazione”

“È sempre positivo giocare la BJK Cup, soprattutto con questo format. Stiamo provando tutti i giorni una superficie che non calcavamo da quasi un anno. Sono contenta di aver vinto la mia prima partita”. Così Jasmine Paolini, ai microfoni di SpazioTennis, analizza il successo su Himeno Sakatsume (n.133 WTA) nella prima giornata del tie contro il Giappone, valido per le qualificazioni alle Final Eight di Billie Jean King Cup 2026. Buono l’esordio all’ASD Colle degli Dei di Velletri per la toscana, protagonista di una prova in crescendo contro la 24enne nipponica. “All’inizio ho fatto un po’ di fatica, ma è normale per i primi match su una superficie diversa. Ci stiamo adattando, ma sono soddisfatta di come ho giocato, sicuramente ci sarà qualcosina da aggiustare”, sottolinea la numero 8 Wta, che in conferenza stampa elogia il pubblico di Velletri: “Sicuramente è stato bello vedere gli spalti pieni di bambini e ragazzi. Credo sia un segnale positivo per tutti gli appassionati e penso che siamo molto fortunate di far parte di un momento così bello per il tennis azzurro”.

Buona la prima anche per Elisabetta Cocciaretto, n.42 WTA, che doma in due set la numero 84 del mondo Moyuka Uchijima: “Ho dato il massimo per la squadra e per portare a casa il punto per il tie. Il pubblico, le compagne e tutto lo staff mi hanno dato una grande mano nel vincere il match”, le dichiarazioni, a SpazioTennis, della marchigiana, reduce da un’intensa trasferta negli Stati Uniti: “Sono arrivata domenica dall’America – prosegue Cocciaretto in conferenza stampa – dove avevo giocato su una terra un po’ diversa. Ho cercato di adattarmi al meglio alle condizioni ed è bello essere in gruppo. Iniziare 2-0 sopra è sicuramente un vantaggio. Le prime partite su un’altra superficie non sono facili, però questo è il bello del nostro sport ed è normale non vincere 6-1 6-1 contro chiunque”.