Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Arnaldi sconfitto al primo turno da Garin

Prematura battuta d’arresto nel Masters 1000 di Monte-Carlo 2026 per Matteo Arnaldi, fermato dal cileno Cristian Garin per 6-2 6-4. Ripescato in tabellone come lucky loser dopo la sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni, il sanremese è stato eliminato proprio da un qualificato in un’ora e 28 minuti. Non ha troppi rimpianti Arnaldi, il quale di fatto non ha avuto grosse chance se non nel secondo parziale quando è stato avanti di un break. Troppi sono invece i sei break subiti, a testimoniare come l’azzurro – apparso comunque in ripresa dopo un avvio di stagione da incubo – abbia comunque una lunga strada davanti a sé prima di tornare ad alti livelli. Al secondo turno, Garin se la vedrà contro Alexander Zverev, terza forza del seeding.