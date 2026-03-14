WTA 1000 Indian Wells 2026: finale Sabalenka-Rybakina in tv, data e orario

La finale del WTA 1000 di Indian Wells sarà tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. La prima ha superato in due set Linda Noskova, mentre la seconda ha, con qualche difficoltà in più, avuto la meglio della sempre ottima Svitolina. Quest’ultima ha raggiunto una finale WTA 1000 a quasi due anni di distanza dall’ultima volta, in quell’occasione a Miami, quando fu sconfitta da Danielle Collins. Gli scontri diretti sorridono alla bielorussa, in vantaggio 8-7, ma nelle ultime quattro sfide la kazaka ha avuto la meglio in tre occasioni. In ordine di tempo, il match più recente è stato quello in finale all’Australian Open di quest’anno, terminato in tre set a favore della Rybakina.

Data, orario italiano e dove vedere in tv la finale del WTA 1000 di Indian Wells 2026

La finale tra Sabalenka e Rybakina avrà luogo domenica 15 marzo alle ore 19:00. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e SuperTennis, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.