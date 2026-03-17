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Presentato il Sardegna Open 2026, Binaghi: “Occasione straordinaria per gli atleti”

Redazione
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Lorenzo Sonego - Foto Giampiero Sposito
Lorenzo Sonego - Foto Giampiero Sposito

Tutto pronto per la terza edizione del Challenger 175 di Cagliari. Il torneo, che si disputerà sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari dal 27 aprile al 3 maggio, è stato presentato alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, del Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, dell’Assessora alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, Ilaria Portas, dell’Assessore allo Sport, Tempo Libero e Impiantistica Sportiva del Comune di Cagliari Giuseppe Macciotta e il Direttore del Torneo Martin Vassallo-Arguello. Il Sardegna Open, dopo due edizioni da ATP 250 nel 2020 e 2021, è diventato dal 2023 uno degli appuntamenti cardine del circuito Challenger. Entry list sempre di alto livello con Ugo Humbert e Mariano Navone campioni rispettivamente nel 2023 e nel 2024.

CAMPO CENTRALE RINNOVATO

Ad accogliere i migliori tennisti del mondo sarà ancora una volta lo splendido impianto del Tennis Club Cagliari, uno dei club più prestigiosi d’Italia. Il TC Cagliari è stato interessato negli ultimi da un importante intervento di ammodernamento e, in occasione del torneo, inaugurerà un Campo Centrale rinnovato e ancora più innovativo, progettato per garantire una migliore visuale sia agli spettatori presenti sugli spalti sia al pubblico televisivo. “Il Sardegna Open torna con un campo centrale completamente rinnovato e più accogliente: un intervento importante che rafforza una tradizione tennistica radicata e consolida la presenza di questa manifestazione nel calendario internazionale. La collocazione del torneo tra Madrid e Roma rappresenta una straordinaria opportunità per gli atleti”, ha sottolineato il numero uno FITP Angelo Binaghi, che ha riconosciuto il grande appeal del torneo sardo: “In questa fase della stagione i migliori giocatori del circuito si confrontano sulla terra battuta europea e, già nelle passate edizioni, abbiamo visto sfidarsi in Sardegna giocatori come Musetti, Fritz e Shelton, poi inseritisi stabilmente tra i protagonisti del tennis mondiale. Ospitare un evento di questo livello significa accendere i riflettori sulla forte vocazione sportiva e turistica dell’isola. Un sincero ringraziamento va dunque all’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, che ha saputo cogliere questa occasione sostenendo la Federazione nella realizzazione di questo appuntamento internazionale”.

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