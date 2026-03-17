Presentato il Sardegna Open 2026, Binaghi: “Occasione straordinaria per gli atleti”

Tutto pronto per la terza edizione del Challenger 175 di Cagliari. Il torneo, che si disputerà sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari dal 27 aprile al 3 maggio, è stato presentato alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, del Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, dell’Assessora alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, Ilaria Portas, dell’Assessore allo Sport, Tempo Libero e Impiantistica Sportiva del Comune di Cagliari Giuseppe Macciotta e il Direttore del Torneo Martin Vassallo-Arguello. Il Sardegna Open, dopo due edizioni da ATP 250 nel 2020 e 2021, è diventato dal 2023 uno degli appuntamenti cardine del circuito Challenger. Entry list sempre di alto livello con Ugo Humbert e Mariano Navone campioni rispettivamente nel 2023 e nel 2024.

CAMPO CENTRALE RINNOVATO

Ad accogliere i migliori tennisti del mondo sarà ancora una volta lo splendido impianto del Tennis Club Cagliari, uno dei club più prestigiosi d’Italia. Il TC Cagliari è stato interessato negli ultimi da un importante intervento di ammodernamento e, in occasione del torneo, inaugurerà un Campo Centrale rinnovato e ancora più innovativo, progettato per garantire una migliore visuale sia agli spettatori presenti sugli spalti sia al pubblico televisivo. “Il Sardegna Open torna con un campo centrale completamente rinnovato e più accogliente: un intervento importante che rafforza una tradizione tennistica radicata e consolida la presenza di questa manifestazione nel calendario internazionale. La collocazione del torneo tra Madrid e Roma rappresenta una straordinaria opportunità per gli atleti”, ha sottolineato il numero uno FITP Angelo Binaghi, che ha riconosciuto il grande appeal del torneo sardo: “In questa fase della stagione i migliori giocatori del circuito si confrontano sulla terra battuta europea e, già nelle passate edizioni, abbiamo visto sfidarsi in Sardegna giocatori come Musetti, Fritz e Shelton, poi inseritisi stabilmente tra i protagonisti del tennis mondiale. Ospitare un evento di questo livello significa accendere i riflettori sulla forte vocazione sportiva e turistica dell’isola. Un sincero ringraziamento va dunque all’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, che ha saputo cogliere questa occasione sostenendo la Federazione nella realizzazione di questo appuntamento internazionale”.