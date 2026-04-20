La crisi di Arnaldi: dai sogni della Top 30 alla lotta per ritrovarsi

La luce in fondo al tunnel c’è, ma per arrivarci la strada sembra essere ancora molto lunga. Il momento negativo, di buio assoluto, per Matteo Arnaldi si può riassumere esattamente così. La sconfitta nel primo round di qualificazioni al Masters 1000 di Madrid contro Dusan Lajovic (6-0 3-6 6-4) è l’ottava del suo 2026, in un anno in cui non riesce più a trovare il modo per tornare al successo in un tabellone principale. Con i punti in scadenza dei quarti di finale raggiunti a Madrid nel 2025 uscirà dalla Top 140. Se poi diventa difficile anche solo raggiungere un qualsiasi main draw, lo “spettro” del ritorno al circuito Challenger diventa sempre più concreto e, probabilmente, l’unica soluzione praticabile per racimolare punti e fiducia.

Un anno fa i quarti di finale e il sogno Top 30

Nel 2024 i problemi erano altri: ci si chiedeva se e quando avrebbe vinto il primo titolo ATP o avrebbe fatto il suo ingresso tra i primi 30 del ranking. È come se da lì, proprio nel momento in cui la sua carriera sembrava pronta a spiccare il volo, la crescita si fosse improvvisamente fermata. Ora si trova fuori dai primi 140 del mondo e il tabellone principale del Roland Garros appare come un miraggio; con ogni probabilità, sarà costretto ad affrontare nuovamente il purgatorio delle qualificazioni.

Condizione fisica e mentale

Oltre ai numeri impietosi, a preoccupare è l’apparente smarrimento di quella garra agonistica che lo aveva reso un avversario temibile per chiunque, persino per Novak Djokovic, che ha sconfitto proprio nel Masters 1000 di Madrid nel 2025. Il tennis di Arnaldi, fatto di corsa e resistenza, richiede una condizione fisica e mentale perfetta che oggi sembra mancare.

Il passaggio dai sogni di scalata in classifica alla lotta per la sopravvivenza nell’élite del tennis è un test psicologico durissimo: per Matteo, la vera sfida ora non è contro l’avversario dall’altra parte della rete, ma contro la pressione di dover dimostrare di non essere stato solo un caso, una meteora. Forse ora la priorità non è più ritrovare il tennis, ma sé stesso.