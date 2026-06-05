Roland Garros 2026: Cobolli è ufficialmente in Top 10, è il decimo italiano a riuscirci

Con la sconfitta di Jakub Mensik contro Alexander Zverev nella prima semifinale del Roland Garros 2026, Flavio Cobolli è sicuro di entrare ufficialmente in Top 10 con il prossimo aggiornamento del ranking. Infatti in caso di vittoria del torneo ed eliminazione di Cobolli in semifinale, Mensik sarebbe entrato in Top 10, lasciando Cobolli in undicesima piazza. L’ultimo italiano a riuscire nell’impresa è stato Lorenzo Musetti nel maggio 2025.

Gli altri

Gli italiani capaci di entrare in Top 10 nella storia del tennis sono stati 10. Tuttavia bisogna sottolineare che prima del 1973 erano i giornalisti a stilare le classifiche, in base a criteri soggettivi e solo relativamente alle prime 10 posizioni. Solo nel 1973 ci fu l’introduzione del ranking basato sui risultati delle precedenti 52 settimane.

Prima del 1973 gli azzurri capaci di entrare tra i migliori al mondo furono Uberto De Morpurgo nel 1928 (anche medaglia di bronzo in singolare maschile alle Olimpiadi di Parigi 1924, unica medaglia olimpica italiana in singolare maschile prima di quella di Musetti a Parigi 2024), Giorgio De Stefani nel 1934 e ovviamente Nicola Pietrangeli nel 1956. In tempi più recenti, invece, sono entrati in Top 10 Adriano Panatta (nel 1973), Corrado Barazzutti ( nel 1978), Fabio Fognini (nel 2019), Matteo Berrettini (anche lui nel 2019), Jannik Sinner (nel 2021) e appunto Lorenzo Musetti nel 2025.