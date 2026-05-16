Joao Fonseca non giocherà l’ATP 500 di Amburgo 2026, problema al polso per il brasiliano

Joao Fonseca non giocherà l’ATP 500 di Amburgo 2026. Il tennista brasiliano, reduce da una brutta eliminazione al secondo turno a Roma contro Medjedovic, non sarà in campo nel torneo tedesco a causa di un problema al polso destro. Il sudamericano tornerà direttamente in campo al Roland Garros. “Volevo solo farvi sapere che non potrò partecipare al torneo di Amburgo quest’anno. Ho avvertito un leggero fastidio al polso destro sin dal mio arrivo. Insieme al mio team, ho deciso che la cosa migliore è ritirarmi per precauzione. Voglio anche ringraziare il torneo per tutto il supporto e l’ospitalità, ci vediamo al Roland Garros”, il messaggio di Fonseca sui social.