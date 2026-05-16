Internazionali d’Italia 2026: fantastica Svitolina, batte Gauff e trionfa a Roma per la terza volta

Fantastica Elina Svitolina che batte in finale la numero 4 del mondo Coco Gauff agli Internazionali d’Italia 2026 con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-2 in 2 ore e 8 minuti. Terzo titolo a Roma dopo i successi nel 2017 e nel 2018 , il 20esimo della carriera a livello WTA per l’ucraina, imbattuta negli ultimi atti sulla terra rossa, per la precisione è l’ottava finale consecutiva vinta, una striscia aperta iniziata nell’aprile 2015 al WTA 250 di Marrakech.

Grande prova di forza fisica e mentale per Svitolina che dai quarti di finale è stata in grado di annullare ben 41 palle break. L’ucraina nell’ultimo atto è stata capace di mantenere alto il ritmo anche contro un’avversaria molto più giovane di lei. Torneo fantastico, dunque, per la nativa di Odessa che riscatta così la pesante sconfitta all’esordio nel WTA 1000 di Madrid, in vista del Roland Garros in cui lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale (sconfitta contro Iga Swiatek).

LA PARTITA

Prova da ricordare per la numero 10 del mondo, capace nel primo set di annullare 8 palle break e rimontare dal 4-2 per chiudere 6-4. Nel secondo parziale regge l’equilibrio fino al 5-5, quando Gauff riesce a strappare il servizio a Svitolina, brava a rispondere con il controbreak immediato. Al tie-break del secondo set, l’americana, sotto 3-2, accelera, vince 5 punti consecutivi e archivia il set per 7-3. Nel terzo e decisivo set l’ucraina gioca un tennis fantastico e, sotto 2-1, alza il livello e vince ben 5 game di fila (break nel quinto e nel settimo) per festeggiare l’ennesimo titolo di una carriera incredibile.

Soliti problemi al servizio nei momenti cruciali, invece, per la statunitense, che per il secondo anno di fila esce sconfitta all’ultimo atto del torneo capitolino. Si tratta, inoltre, della prima finale persa in carriera da Gauff contro un avversaria fuori dalla Top 5. Adesso testa al Roland Garros per la numero 4 del mondo, che deve difendere il titolo dello scorso anno vinto in rimonta contro Aryna Sabalenka per 6-7(5) 6-2 6-4.