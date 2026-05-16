Sinner, 30 partite in 70 giorni: numeri di due mesi di vittorie

Due continenti, tre fusi orari diversi, cinque tornei giocati e cinque finali disputate nel giro di 70 giorni. Jannik Sinner, soprattutto a Roma contro Daniil Medvedev, è stato più forte del problemi fisici e della stanchezza. Tra incognite muscolari e qualche disturbo intestinale, il numero uno del mondo è riuscito a raggiungere la quinta finale 1000 della stagione – la sesta consecutiva nei Masters – e si giocherà con Casper Ruud l’ultimo titolo 1000 mancante. Nella partita con Medvedev – e in parte del match di quarti con Rublev – si è iniziato a presentare sul tavolo dell’altoatesino il conto degli ultimi due mesi di viaggi, vittorie e fatiche.

I numeri del giro del mondo di Jannik

Indian Wells, Miami, Madrid, Monte-Carlo, Roma. Cinque tornei tra Stati Uniti, Spagna, Principato di Monaco e Italia. A partire dalla California il 7 marzo, Sinner ha giocato – tra singolare e doppio – ben 30 partite in poco più di due mesi (70 giorni), con una spaventosa media di un match ogni 2.3 giorni. Due mesi in cui il 24enne di San Candido è stato 45 ore e 55 minuti in campo, rimanendo imbattuto in singolare (28 vittorie in fila) e perdendo solamente in doppio in coppia con Opelka a Indian Wells.

Parlando di singolare, nei 28 successi in fila – miglior striscia della carriera nel circuito maggiore – Sinner ha perso il servizio solamente 12 volte, mentre ha strappato la battuta ai propri avversari in 92 occasioni. Negli ultimi due mesi l’azzurro non ha lasciato set per strada a Indian Wells e Miami, mentre ha concesso un set a Monte-Carlo (Machac), a Madrid (Bonzi) e a Roma (Medvedev).

Una sola volta in svantaggio

L’unica occasione in cui Sinner si è trovato in svantaggio in un match è stato a Madrid, quando ha ceduto al tie-break del primo parziale a Bonzi, mentre a Monte-Carlo e Roma aveva perso un set dopo aver vinto il primo. La partita più lunga giocata è stata la semifinale al Foro Italico con Medvedev con due ore e 37 minuti trascorsi in campo. Nelle 25 vittorie senza concedere set, l’incontro più lungo è stato quello con Joao Fonseca a Indian Wells – due ore e un minuto con due tie-break giocati – mentre il più breve è stato l’ultimo atto di Madrid con Alexander Zverev (57 minuti).

Sulle orme di Djokovic e Nadal

Alla 14esima finale 1000 della carriera, il 24enne di Sesto diventa il secondo a raggiungere la finale in sei 1000 in fila da Djokovic nel 2015-16. Sinner in finale in tutti i 1000 su terra nella stessa stagione: oltre lui ci era riuscito solo Rafael Nadal nel 2007, 2009, 2010, 2011 e 2013), che solo in un’occasione è riuscito anche a vincerle tutte (2010).

L’obiettivo stagionale resta Parigi

Dopo il tour de force nei 1000 si avvicina sempre di più il Roland Garros, il grande obiettivo stagionale di Sinner, che avrà una settimana per recuperare al meglio in vista dell’esordio a Parigi. Il secondo Slam del 2026 scatterà domenica 24 maggio, con la finale in programma il 7 giugno. Il numero uno del mondo aprirà il suo torneo tra domenica (24) , lunedì (25) e martedì (26). Assente per infortunio Carlos Alcaraz – vincitore delle ultime due edizioni – Sinner sarà padrone del proprio destino, con l’obiettivo di completare il Career Grand Slam e di riportare l’Italia sul tetto di Parigi a distanza di 50 anni dall’ultima volta (Panatta).

Gli ultimi 70 giorni di Sinner

Masters 1000 Indian Wells

7 marzo – b. 6-1 6-1 Svrcina

8 marzo – b. 6-3 6-2 Shapovalov

11 marzo – b. 7-6(6) 7-6(4) Fonseca – match in due set più lungo (2 ore e 1 minuto)

12 marzo – b. 6-1 6-2 Tien

14 marzo – b. 6-2 6-4 Zverev

15 marzo – b. 7-6(6) 7-6(4) Medvedev

Masters 1000 Miami

21 marzo – b. 6-3 6-3 Dzumhur

23 marzo – b. 6-1 6-4 Moutet

24 marzo – b. 7-5 7-6(4) Michelsen

26 marzo – b. 6-2 6-2 Tiafoe

28 marzo – b. 6-3 7-6(4) Zverev

29 marzo – b. 6-4 6-4 Lehecka

Masters 1000 Monte-Carlo

7 aprile – b. 6-3 6-0 Humbert

9 aprile – b. 6-1 6-7(7) 6-3 Machac – match con più break fatti (7)

10 aprile – b. 6-3 6-4 Auger-Aliassime

11 aprile – b. 6-1 6-4 Zverev

12 aprile – b. 7-6(5) 6-3 Alcaraz

Masters 1000 Madrid

24 aprile – b. 6-7(6) 6-1 6-4 Bonzi

26 aprile – b. 6-2 6-3 Moller

28 aprile – b. 6-2 7-5 Norrie

29 aprile – b. 6-2 7-6(0) Jodar

1 maggio – b. 6-2 6-4 Fils

3 maggio – b. 6-1 6-2 Zverev – match più corto (57 minuti)

Internazionali d’Italia

9 maggio – b. 6-3 6-4 Ofner

11 maggio – b. 6-2 6-0 Popyrin

12 maggio – b. 6-2 6-3 Pellegrino

14 maggio – b. 6-2 6-4 Rublev

16 maggio – b. 6-2 5-7 6-4 Medvedev – match più lungo (2 ore e 37 minuti)