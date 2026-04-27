Masters 1000 Madrid 2026, Cerundolo: “Con Darderi una delle partite migliori dell’anno”

“Credo di aver giocato una delle migliori partite della mia stagione” Francisco Cerundolo ha commentato così la vittoria su Luciano Darderi al terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. “A dire il vero è stato un po’ più semplice del previsto, magari tatticamente oggi ho giocato meglio, oppure mi sono sentito più a mio agio” ha ammesso l’argentino. Nonostante la seconda vittoria consecutiva contro l’italiano, Cerundolo ha detto: “Non credo di essere migliore in generale: semplicemente oggi ho giocato molto bene. Ho servito bene, ho colpito bene di dritto, sono stato offensivo quando potevo. Insomma, credo di aver impostato molto bene la partita”.

Curiosamente Darderi al secondo turno aveva sconfitto il fratello minore di Cerundolo, Juan Manuel che gli ha dato qualche consiglio: “Mi ha raccontato come ha giocato Darderi, è stato utile confrontarmi con lui per preparare la partita. Però conosco bene Luciano, fin da quando eravamo piccoli e so come gioca”. Al prossimo turno troverà il vincente tra Alexander Blockx e Felix Auger-Aliassime, finalista dell’edizione 2024 del Masters 1000 di Madrid.