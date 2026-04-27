Masters 1000 Madrid 2026: Darderi frena al terzo turno, Cerundolo passa in due set

Luciano Darderi sbatte contro Francisco Cerundolo 6-2 6-3 in un’ora e un quarto circa e abbandona ai sedicesimi di finale il Masters 1000 di Madrid 2026. La lotta tra i due maestri del rosso se la prende di forza l’argentino, che ha comandato il match fin dall’inizio, lasciando solo le briciole al tennista azzurro. E tra le mille difficoltà della partita, ne è uscito anche un vistoso (e insolito) nervosismo per l’italiano, dal quale è stato impossibile uscire.

Per Cerundolo è il secondo successo consecutivo contro Luciano, battuto già quest’anno nella finale del 250 di casa a Buenos Aires. Con i 360 punti da difendere in virtù della semifinale dell’anno scorso, Francisco si augura un cammino nel torneo ancora altrettanto lungo. Agli ottavi attenderà il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alexander Blockx.

Darderi invece resterà dentro la Top 20 del mondo (solo 30 punti da difendere sul lento madrileno) e si proietterà a Roma, in vista degli Internazionali d’Italia, con le migliori intenzioni. Il miglior risultato nella capitale risale proprio alla passata stagione, dove venne fermato al secondo turno da Jack Draper, risultato che per un terraiolo come lui, non può certo rimanere tale.