Draper sull’infortunio: “Out anche a Roma, è frustrante ma al Roland Garros dovrei esserci”

I guai fisici sembrano proprio non voler abbandonare Jack Draper che, a causa di un infortunio al ginocchio destro rimediato durante l’ATP 500 di Barcellona, si vede costretto a saltare i Masters 1000 di Madrid e Roma. Non sono due assenze banali: difatti Draper perderà gli 850 punti conquistati nel 2025 tra le due capitali (650 per la finale di Madrid e 200 per i quarti di Roma) rischiando così di assestarsi intorno alla 70esima posizione nel ranking dopo gli Internazionali BNL d’Italia. “Un tendine infiammato nel mio ginocchio mi impedisce di giocare Madrid e Roma” ha spiegato il diretto interessato a BBC Sport.

Nonostante la brutta battuta d’arresto, il britannico ha cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno: “Sicuramente è frustrante, ma sono grato che non sia niente di troppo serio“. In questo modo, infatti, Draper dovrebbe essere in grado di giocare al Roland Garros: “Il recupero sta andando bene e sono fiducioso per le mie chances di esserci a Parigi“. Lo Slam parigino è in programma dal 24 maggio al 7 giugno, per il britannico rimane quindi un mese per tornare nelle migliori condizioni possibili.