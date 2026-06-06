Roland Garros 2026, Chwalinska: “Dietro questa finale ci sono 18 anni di lavoro”

Si interrompe all’ultimo atto la favola di Maja Chwalinska al Roland Garros 2026. La polacca, numero 114 del mondo a inizio torneo, è stata sconfitta in finale da Mirra Andreeva con il punteggio di 6-3 6-2, ma lascia Parigi con il miglior risultato della carriera, ottenuto partendo dalle Qualificazioni. In conferenza stampa Chwalinska ha espresso orgoglio per il percorso compiuto nelle settimane parigine: “Sono state tre settimane indimenticabili per me. Non le dimenticherò mai. Oggi è stata una giornata molto difficile, Mirra è stata una giocatrice molto migliore e ha meritato di vincere ma sono sicuramente orgogliosa del mio impegno, ho dato il massimo e penso di poter essere orgogliosa di me stessa”. La polacca ha poi spiegato come questo risultato non sia arrivato all’improvviso: “Sono 18 anni di lavoro duro, pazienza e perseveranza. La vita è strana: fai il tuo percorso e un giorno le cose accadono. Sono felice che sia successo”.

‘’SPERO CHE LA MIA STORIA SIA STATA D’ISPIRAZIONE”

La finalista del Roland Garros ha inoltre sottolineato come il divario tra le giocatrici fuori dalla top 100 e quelle stabilmente ai vertici sia spesso più sottile di quanto si pensi: “Ci sono tantissime grandi giocatrici fuori dalle prime 100. È una linea molto sottile. Spero che la mia storia sia stata d’ispirazione“. Chwalinska ha anche rivelato di non aver avuto, incredibilmente, la sensazione di esprimere il miglior tennis della sua carriera durante il torneo, pur riconoscendo di aver acquisito grande fiducia grazie alle vittorie ottenute contro avversarie di alto livello.

SETTIMANE STRESSANTI A PARIGI

“Ero stressata prima di ogni partita. Non riuscivo nemmeno a mangiare: i miei coach mangiavano pizza e io no”, ha raccontato la polacca, che ha poi ammesso di essersi sentita disarmata contro Andreeva nella finale: “Sentivo di non avere armi contro di lei. Ha gestito meglio il vento ed è stata molto intelligente”.

PROSSIME TAPPE

Finita la cavalcata di Parigi, Chwalinska si prenderà ora qualche giorno di pausa prima della stagione sull’erba. “Non giocherò tornei prima di Wimbledon, ho bisogno di riposare, già prima del Roland Garros avevo deciso di prendermi una vacanza”. E sulla possibilità di ricevere una wild card per i Championships ha scherzato: “Sarebbe la notizia del secolo! Non me l’aspetto, ma vedremo“.