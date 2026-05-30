WTA 250 Bad Homburg Open 2026: wild card per Venus Williams, presenti anche Eala e Lys

Sono state annunciate le wild card del WTA 500 di Bad Homburg 2026. Sarà presente Venus Williams, alla prima partecipazione in assoluto e senza match giocati dallo scorso aprile, quando venne sconfitto al primo turno nel WTA 1000 di Madrid da Kaitlin Quevedo. Nel torneo che di disputerà dal 21 al 27 di giugno, nella settimana, quindi, che precede Wimbledon, troveranno spazio anche Alexandra Eala e Eva Lys. Nella scorsa edizione ha trionfato in finale Jessica Pegula, superando in due set Iga Swiatek.