Roland Garros 2026: un Cobolli devastante batte Tien e vola agli ottavi

Flavio Cobolli batte Learner Tien (n.18 ATP) nel match valido per il terzo turno del Roland Garros 2026. 6-2 6-2 6-3 il punteggio in favore del romano che in 1 ora e 46 minuti asfalta il tennista americano con una prestazione dominante dall’inizio alla fine. La testa di serie numero 10 accede per la seconda volta in carriera agli ottavi di finale di uno Slam, dopo l’exploit della scorsa stagione sul prato di Wimbledon, in cui ai quarti di finale si dovette arrendere al 24 volte campione Slam Novak Djokovic.
Dominio Cobolli
Nel secondo match della carriera sul Philippe Chatrier (contro Zverev nel 2025), l’azzurro si impone fin dal primo punto, mostrando la netta superiorità su questa superficie, contro un avversario più adatto alle superfici veloci. L’inizio è arrembante da parte di Flavio, che chiude il primo parziale in meno di mezz’ora di gioco. Nel secondo set la musica non cambia: parziale di 4-0 messo a segno in apertura e altro 6-2 per mettere una serie ipoteca sulla partita. Ancora decisivo un break nei primi giochi per chiudere il terzo set, archiviare la pratica Tien e staccare il pass per gli ottavi.
Al prossimo turno, Cobolli affronterà il vincente della sfida tra l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 25 del tabellone, e lo statunitense Zachary Svajda, numero 85 del ranking ATP.