Internazionali d’Italia, a Grant il derby con Pigato: è al secondo turno

Dopo oltre due ore di gioco Tyra Grant si impone nel derby con Lisa Pigato e vola al secondo turno degli Internazionali d’Italia. 1-6 6-2 6-4 il risultato finale che regala all’italo-americana la sfida con la testa di serie numero 10 del tabellone, Victoria Mboko. Un successo importante per l’attuale numero 234 del mondo, in main draw grazie ad una wild card, a poche settimane dal secondo turno raggiunto nel WTA 1000 di Madrid. A 18 anni e 54 giorni Grant è così diventata la giocatrice più giovane di sempre a conquistare una vittoria in rimonta agli Internazionali d’Italia da Caterina Nozzoli, che nel 1985 ci riuscì a 17 anni e 305 giorni.

Il primo game di battuta della partita sembra lasciar ben sperare per Grant che senza particolari problemi rompe il ghiaccio e fa suo il primo gioco del match. Nel game successivo Pigato annulla però una palla break e poi mette in scena un vero e proprio dominio facendo suoi sei giochi consecutivi per prendersi il primo set. Nel secondo, nel momento più difficile della sua partita, arriva la reazione di Grant che sullo 0-1 annulla tre palle break alla connazionale e poi va avanti 2-1 dopo aver pareggiato i conti. Tyra conferma il break di vantaggio e poi allunga sul 4-1 riuscendo anche a rintuzzare il tentativo di rimonta di Pigato che aveva dimezzato il margine per portare sull’1-1 il conto dei set. Il derby si decide dunque al terzo e in due occasioni Grant va avanti di un break, ma non riesce ad allungare. La terza occasione è quella buona: Tyra sale sul 5-4 e non trema al momento di chiudere con il servizio.