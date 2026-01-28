Australian Open 2026: Sinner guida la Club Car e porta il team (VIDEO)

Negli ultimi giorni di torneo torna una piccola tradizione ormai familiare a Melbourne: Jannik Sinner che prende il posto di guida sulla Club Car, la macchinina elettrica utilizzata dai giocatori per spostarsi all’interno dell’impianto, e accompagna tutto il suo team verso i campi di allenamento i vista del match di quarti di finale contro Ben Shelton.
Come già visto negli anni scorsi, il numero uno azzurro tira fuori il suo lato più leggero e la passione per la guida, trasformando un semplice trasferimento in un momento di complicità e sorrisi con lo staff. Un rituale che racconta serenità, concentrazione ma anche clima positivo nel box di Sinner, proprio quando il torneo entra nella sua fase decisiva.
