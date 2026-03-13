Cecchinato in semifinale Challenger per la 50esima volta

Marco Cecchinato ha raggiunto, per la seconda settimana di fila, la semifinale al Challenger 75 di Kigali (Ruanda). Battendo 7-6 6-3 l’ex Top 100 slovacco Andrej Martin, il palermitano ha centrato la sua cinquantesima semifinale nel circuito Challenger. La particolarità è che sono state raggiunte tutte sulla terra rossa, superficie su cui Cecchinato ha ottenuto i risultati migliori della carriera, su tutti la semifinale al Roland Garros 2018. Sul rosso, “Ceck” ha vinto anche tre ATP 250: Budapest 2018, Umago 2018 e Buenos Aires 2019. Ad essi si sommano altre due finali di categoria perse, sempre sulla superficie a lui più congeniale.

A livello Challenger, invece, sono state ben 18 le finali di cui 8 vinte 10 perse. Sulla strada per il diciannovesimo atto decisivo ci sarà il francese Arthur Gea, giustiziere di Stefano Napolitano nei quarti di finale. Ad ogni modo, le settimane africane saranno utili per scalare ulteriormente il ranking: l’italiano sarà almeno numero 209 e, in caso di accesso in finale, rientrerebbe in Top 200. Al di là della 50esima semifinale è un altro altro passo verso il grande obiettivo di Cecchinato: tornare tra i migliori 100 giocatori al mondo.