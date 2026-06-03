Roland Garros 2026: ritiro per Berrettini contro Arnaldi, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Matteo Berrettini nel corso della sfida con Matteo Arnaldi, valida per i quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano nel corso del secondo set ha iniziato a toccarsi nella zona addominale prima di essere costretto a gettare la spugna sotto 7-5 5-2 dopo aver richiesto il medical timeout.

RITIRO BERRETTINI COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Berrettini perdente, Arnaldi vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.