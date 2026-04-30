Sinner come Federer e Nadal: in semifinale nei primi quattro 1000 della stagione

Al Masters 1000 di Madrid 2026, Jannik Sinner sta riscrivendo la storia di questo sport. L’altoatesino, in caso di trionfo nella capitale spagnola, diventerebbe il primo giocatore di sempre a vincere i primi 4 Masters 1000 della stagione. Grazie al successo ai danni di Rafael Jodar ai quarti di finale – 6-2 7-6(0) –, il numero 1 del mondo ha conquistato la prima semifinale in carriera nel Mutua Madrid Open, aggiungendosi a Roger Federer e Rafael Nadal tra gli unici giocatori capaci di raggiungere il penultimo atto nei primi 4 Masters 1000 della stagione.

Lo svizzero nel 2006, da numero 1 del mondo, prima completò il Sunshine Double vincendo a Indian Wells e Miami, poi le finali perse contro Nadal ai 1000 di Monte-Carlo e Roma, entrambe al quinto set. La striscia si fermò ad Amburgo quando Federer, dopo l’estenuante finale agli Internazionali d’Italia, decise di non partecipare al torneo tedesco.

Qualche anno dopo, nel 2010, Nadal infranse il record dello svizzero raggiungendo la semifinale nei primi 5 1000 della stagione. Lo spagnolo si qualificò per il penultimo atto sia a Indian Wells (sconfitta contro Ljubicic) che a Miami (sconfitta contro Roddick), seguite dalla tripletta storica a Monte-Carlo, Roma e Madrid e infine la semifinale, persa contro Andy Murray, a Toronto. Al Masters 1000 di Cincinnati l’avventura di Nadal si fermò ai quarti di finale contro il cipriota Marcos Baghdatis, a un solo turno dalla sesta semifinale consecutiva.

Nel 2011, il nativo di Mallorca pareggiò il risultato dell’anno precedente: finali a Indian Wells, Miami, Madrid e Roma, tutte perse contro Novak Djokovic; nel mezzo il trionfo a Monte-Carlo battendo all’ultimo atto il connazionale David Ferrer. Successivamente a Montreal arrivò la prematura uscita contro il croato Dodig.