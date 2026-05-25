Roland Garros 2026: medical timeout per Gaston contro Monfils

Medical timeout per Hugo Gaston nel corso della sfida con Gael Monfils, valida per il primo turno del Roland Garros 2026. Il tennista francese ha richiesto l’intervento del medico mentre si trovava sotto 3-2 nel terzo set dopo aver vinto il primo 6-2 e il secondo 6-3. Trattamento fuori negli spogliatoi per Gaston.
AGGIORNAMENTO 23.00 – Conferma il break Monfils, 2-0.
AGGIORNAMENTO 22.55 – Break di Monfils in apertura di quarto set, 1-0.
AGGIORNAMENTO 22.50 – Monfils chiude il terzo set 6-3.
AGGIORNAMENTO 22.45 – Break Monfils che servirà per il set sul 5-3.
AGGIORNAMENTO 22.39 – Monfils regge e sale 4-3.
AGGIORNAMENTO 22.31 – Gaston tiene il servizio, 3-3.
AGGIORNAMENTO 22.27 – Si riparte con Gaston al servizio sul 3-2 Monfils.
AGGIORNAMENTO 22.24 – La grande umidità di Parigi ha reso il match piuttosto pesante fisicamente.
AGGIORNAMENTO 22.22 – Medical timeout per Gaston che si fa trattare negli spogliatoi. Punteggio di 6-2 6-3 e servizio Gaston sotto 3-2 nel terzo set