Sinner: “Alcaraz? Spero giochi Roma e Roland Garros, voglio vincere battendo i migliori al mondo”

“Carlos mi spinge a fare del mio meglio, sta passando un momento non semplice ma io spero di vederlo in campo al più presto possibile, sia a Roma che a Parigi. Io sono un ‘competitor’, spero che ci sia al Roland Garros, quando vuoi vincere vuoi farlo contro i più forti al mondo“. Così Jannik Sinner ai microfoni di Sky Sport poco prima della premiazione dei Laureus Sports Awards di Parigi. L’azzurro era presente in qualità di nomination pretendente al “Laureus World Sportsman of the Year Award“, poi andato proprio al rivale Carlos Alcaraz capace di battere anche altri giganti dello sport come Tadej Pogacar e Mondo Duplantis.

La serata e il tennis giocato

Sinner ha anche messo in evidenza similitudini e differenze tra lui, Carlos e altri grandi del passato: “La nostra rivalità è simile per il rispetto reciproco, ma diversa da quella tra Nadal e Federer. Ogni rivalità e ogni giocatore hanno le proprie caratteristiche. Io e Carlos siamo due persone normali, con dei valori comuni che vanno verso la famiglia“. Il numero 1 al mondo ha aggiunto, a margine della serata sportiva più importante dell’anno:”Sono molto contento di essere qui, anche per godermi il momento, conoscere altri atleti e scambiare qualche chiacchiera con loro” Per quanto riguarda il tennis giocato, invece, ha concluso: “Madrid è un campo molto diverso da tutti gli altri per l’altura, la palla vola, ma siamo qui per fare del nostro meglio. Ovviamente l’appuntamento più importante è il Roland Garros, ma vogliamo fare bene anche a Roma”.