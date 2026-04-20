Infortunio Alcaraz, lo spagnolo indossa un vistoso tutore al polso (FOTO)

Tengono banco le condizioni di Carlos Alcaraz. Il numero due del mondo, infortunatosi al polso destro nell’ATP 500 di Barcellona 2026, non prenderà parte al Masters 1000 di Madrid 2026, in programma dal 22 aprile al 3 maggio, per recuperare al meglio dal problema patito in Catalogna. Iter riabilitativo già partito per lo spagnolo, la cui data del rientro non è ancora certa e potrebbe mettere in dubbio una sua partecipazione agli Internazionali d’Italia 2026, previsti dal 6 al 17 maggio. Intanto è spuntata sui social una sua foto con un vistoso tutore al polso, mentre era a pranzo al Albacete al ristorante Los Chopos, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti con il sette volte campione Slam.

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