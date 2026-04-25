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WTA 1000 Madrid: Medical timeout per Swiatek contro Li

Redazione
By Redazione
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Iga Swiatek colpisce di dritto al Masters 1000 di Shanghai 2025
Iga Swiatek - Photo Courtesy of China Open

Medical timeout per Iga Swiatek nel match contro Ann Li nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. La tennista polacca ha richiesto l’intervento del fisioterapista sul punteggio di 2-0 in favore della statunitense, per controllare la pressione. Al momento non sembrano esserci gli estremi per un ritiro.

C’È IL RITIRO PER SWIATEK

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