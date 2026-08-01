ATP 500 Washington 2026, Musetti ko ai quarti: Jodar passa in rimonta

Si interrompe ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti all’ATP 500 di Washington 2026. Il tennista carrarino, testa di serie numero quattro del tabellone, si è arreso in rimonta a Rafael Jodar con il punteggio di 1-6 6-1 6-4 dopo poco più di ore di gioco. È lo spagnolo a staccare il pass per le semifinali, dove attende il vincitore della sfida tra Alejandro Tabilo e Ben Shelton.

Parte forte nel primo set Musetti, che nel quarto game si procura le prime palle break della partita riuscendo a portarsi sullo 0-40. Jodar recupera fino alla parità e poi annulla altre tre palle break prima di cedere la battuta all’azzurro che alla settima occasione del game sale sul 3-1. Vincendo un altro gioco combattuto Lorenzo allunga sul 4-1 e poi addirittura chiude il primo parziale con un 6-1 decisamente bugiardo. Non si fa attendere infatti la reazione di Jodar che domina la seconda frazione e poi fa suo anche il terzo set grazie al break decisivo arrivato nel quinto game.

Si chiude così un torneo comunque positivo per Musetti, il primo al rientro dopo l’infortunio, nel quale ha superato prima Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel corso del secondo set, e poi Aleksandar Vukic al secondo turno.