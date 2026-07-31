WTA 250 Memphis 2026: Liutova storica, è la prima 2010 in semifinale WTA

Kristina Liutova continua a scrivere la sua favola al WTA 250 di Memphis 2026 superando 6-3 6-4 in 1 ora e 33 minuti Catherine McNally e strappando un pass per le semifinali. La carta d’identità di Liutova recita 2 febbraio 2010, rendendola la prima tennista nata negli anni Dieci del ventunesimo secolo, e specificamente nel 2010, a giocare una semifinale nel circuito maggiore WTA.

Il percorso a Memphis è partito dalle qualificazioni e l’ha vista superare la connazionale russa e testa di serie numero 1 Ekaterina Alexandrova al primo turno. Liutova ha sì usufruito del ritiro dell’avversaria, ma il punteggio era 7-6(2) 4-6 5-4 in suo favore. Dopodiché ha eliminato l’ex Top 30 Maya Joint e McNally (numero 5 del seeding). Con l’incredibile risultato di Memphis, Liutova è già certa di balzare nella Top 200 per la prima volta in carriera (best ranking 225).