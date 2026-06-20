Zverev ko con Fritz ad Halle: uno Slam in bacheca, ma 0-6 contro i Top ten nel 2026

Alexander Zverev ko in semifinale nell’ATP 500 di Halle 2026. Il tennista tedesco si è arreso in tre set a Taylor Fritz e ha interrotto la sua serie positiva di dieci partite (striscia aperta dal Roland Garros). Il 29enne di Amburgo ha messo in bacheca il primo Slam della carriera a Parigi, momento più alto di un 2026 all’insegna della continuità. Tante le ottime prestazione di Zverev, a cui è spesso mancato l’acuto contro i big, sapientemente evitati nella campagna trionfale al Roland Garros.

Zero vittorie contro i Top ten

Nel 2026 il tedesco ha rimediato sei sconfitte in sei partite contro giocatori nella Top ten ATP. A discolpa di Zverev, ben quattro dei sei ko sono arrivati contro Jannik Sinner, che lo ha sconfitto in semifinale nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Monte-Carlo e nella finale del Masters 1000 di Madrid. Ben più pesante il ko nella semifinale dell’Australian Open contro un Carlos Alcaraz in preda ai crampi e a una condizione fisica non ottimale. In quell’occasione Zverev si arrese allo spagnolo al quinto set, dopo aver servito per il match sul 5-4. Con Taylor Fritz ad Halle è arrivata la prima sconfitta contro dei Top ten diversi da Sinner e Alcaraz, servirà un’inversione di tendenza per cercare di andare centrare almeno i quarti di finale a Wimbledon, risultato mai raggiunto in carriera.