Stretta di mano curiosa tra Alexandrova e Potapova al WTA 500 di Berlino (VIDEO)

Non è stata la solita stretta di mano tra due avversarie-amiche, ma niente polemiche. Il match tra Ekaterina Alexandrova e Anastasia Potapova al WTA 500 di Berlino si è concluso anzitempo a causa del ritiro dell’austriaca: dopo un primo set perso 6-1, si è dovuta arrendere a un virus contratto in questi giorni. È per evitare il contagio che infatti ‘rifiuta’ l’abbraccio. Per Potapova si tratta del secondo ritiro in quattro giorni, dopo il forfait contro Zeynep Sonmez al WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch.