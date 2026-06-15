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Stretta di mano curiosa tra Alexandrova e Potapova al WTA 500 di Berlino (VIDEO)

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Anastasia Potapova - Foto Lucian Nuta
Anastasia Potapova - Foto Lucian Nuta

Non è stata la solita stretta di mano tra due avversarie-amiche, ma niente polemiche. Il match tra Ekaterina Alexandrova e Anastasia Potapova al WTA 500 di Berlino si è concluso anzitempo a causa del ritiro dell’austriaca: dopo un primo set perso 6-1, si è dovuta arrendere a un virus contratto in questi giorni. È per evitare il contagio che infatti ‘rifiuta’ l’abbraccio. Per Potapova si tratta del secondo ritiro in quattro giorni, dopo il forfait contro Zeynep Sonmez al WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch.

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