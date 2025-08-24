Visita alla Cattedrale di San Patrizio e incontro con Don Luigi Portarulo per Musetti, Cobolli e Pennetta

Parte quest’oggi l’edizione 2025 degli Us Open, ma nei giorni che precedono lo start ufficiale New York regala come sempre diverse occasioni off court. Tra incontri con sponsor e feste esclusive, i giocatori hanno modo di godersi un po’ la Grande Mela prima concentrarsi solamente sul campo. Ma non solo mondanità, perché venerdì Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Flavia Pennetta hanno avuto l’opportunità di visitare la St. Patrick’s Cathedral, certamente uno dei luoghi più iconici di Manhattan, oltre che la più grande cattedrale cattolica romana degli Stati Uniti.

“Un incontro speciale per dire in bocca al lupo a Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e ogni tennista italiano in gara ai prossimi Us Open! E per celebrare i 10 anni della storica vittoria di Flavia Pennetta!”, ha scritto il profilo Instagram ufficiale del Consolato Generale d’Italia a New York. Poi i ringraziamenti a Don Luigi Portarulo, 37enne sacerdote lucano che lo scorso anno è diventato il primo parroco italiano assegnato alla Saint Patrick Cathedral e che ha organizzato l’incontro.

Ora, però, è tempo di focalizzarsi sul campo. Oggi si parte, anche se sia Flavio che Lorenzo dovranno ancora attendere per il loro esordio. Il romano debutta lunedì nel derby contro Francesco Passaro, mentre il primo turno del carrarino è previsto per martedì contro Giovanni Mpetshi Perricard.