Berrettini: “Nessuna lesione, ho già iniziato la riabilitazione in vista di Wimbledon”

Matteo Berrettini è già al lavoro dopo l’infortunio rimediato nei quarti di finale del Roland Garros 2026 contro Matteo Arnaldi. Gli esami strumentali non hanno rilevato lesioni muscolari e il romano ha già iniziato la sua riabilitazione per essere pronto in vista dei Championships. “Lascio Parigi con il sorriso sulle labbra grazie alle fantastiche partite che ho giocato e perché gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative – ha scritto sui suoi profili social –. Ho già iniziato la riabilitazione con l’obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile! In queste due settimane, e soprattutto dopo il mio ritiro, ho sentito un’ondata di affetto e sostegno che mi ha fatto sentire ancora una volta grato e fortunato di avere una famiglia, una squadra, degli amici e dei tifosi così fantastici al mio fianco“.