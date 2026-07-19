Montepremi Atp Estoril, Kitzbuhel 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Estoril, e dell’ATP 250 di Kitzbuhel. Altra settimana interlocutoria per il circuito maschile prima di attraversare l’oceano. Gli amanti della terra battuta provano a conquistare punti in quelli che sono a tutti gli effetti gli ultimi due tornei Atp dell’anno su questa superficie. Tante le assenze azzurre, con Cobolli, Berrettini e Bellucci che hanno dato forfait nel corso degli ultimi giorni. Per i vincitori dei due eventi 250 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 250 ESTORIL 2026
PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)
SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)
FINALE – € 54.360 (150 punti)
VINCITORE – € 93.175 (250 punti)
MONTEPREMI ATP 250 KITZBUHEL 2026
PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)
SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)
FINALE – € 54.360 (150 punti)
VINCITORE – € 93.175 (250 punti)