Qualificazioni ATP 250 Kitzbuhel 2026: Cinà in main draw, vinto il derby con Giustino

Federico Cinà accede al tabellone principale dell’ATP 250 di Kitzbuhel 2026. L’azzurro classe 2007 supera nel derby tricolore il napoletano Lorenzo Giustino con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 14 minuti. Una prova straripante per il palermitano che conquista il decimo main draw ATP della carriera, il sesto del 2026, tra cui gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, a conferma della stagione molto positiva che sta disputando nel tennis che conta. Può festeggiare, dunque, il siciliano, in attesa di scoprire chi sarà il suo avversario al primo turno del torneo austriaco.

Un primo set molto combattuto quello giocato dai due italiani, cominciato con il break di Federico e il controbreak immediato di Lorenzo. L’allungo decisivo lo dà il palermitano che nel sesto gioco annulla 2 palle break ai vantaggi per poi strappare nuovamente il servizio all’avversario in quello successivo. Nel secondo parziale non c’è storia: Cinà vince 5 game consecutivi per poi chiudere la partita con un netto 6-2.