Djokovic fenomeno anche a basket in quel di New York (VIDEO)

Il 24 volte campione Slam Novak Djokovic è a New York per assistere alla finale dei Mondiali di calcio che vedrà sfidarsi i campioni in carica dell’Argentina e la Spagna, vincitrice dell’ultima edizione degli Europei. In attesa della partita, la leggenda serba ha giocato a basket in una palestra della città americana, mostrando a tutti i presenti un grande talento non solo con la racchetta, ma anche con la palla a spicchi. Nel video, “Nole” ha ricreato una versione “mini” della leggendaria Gara del Tiro da Tre, storica esibizione che avviene solitamente nel mese di febbraio nel mondo NBA, tirando e segnando ben 3 triple consecutive.