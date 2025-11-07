ATP Finals Torino 2025, Fritz: “Djokovic si è guadagnato il diritto di decidere all’ultimo”

“Lo scorso anno qui ho giocato un buon tennis tutta la settimana. Direi che vincere la semifinale è stato un momento fantastico. E pur affrontando Jannik in finale il pubblico è stato fantastico”. Lo ha dichiarato Taylor Fritz in occasione del Media Day delle ATP Finals 2025 di Torino. Inserito nel ‘Gruppo Jimmy Connors’, lo statunitense se la vedrà con Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Alex De Minaur. Ripetere la finale raggiunta dodici mesi fa non sarà facile, ma non si preannuncia neppure un compito impossibile.

Il pensiero di Fritz su Nole

L’altra domanda a cui ha risposto Taylor Fritz ha riguardato Novak Djokovic. Il tennista serbo è attualmente impegnato nell’ATP 250 di Atene e non ha ancora deciso se giocherà o meno il Masters di fine anno. “Ovviamente ci sono degli inconvenienti se non si sa prima se giochi o meno, ma è qualificato e si è guadagnato il diritto di decidere – ha spiegato lo statunitense – Può vedere come sta e poi prendere una decisione. Si è guadagnato questo diritto”.