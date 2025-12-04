ITF W35 Monastir 2025: Grant ko al secondo turno, passa Karunaratne in rimonta

Si interrompe al secondo turno l’avventura di Tyra Grant nel W35 di Monastir. L’italiana numero 1 del seeding, reduce dalla netta vittoria all’esordio nel derby contro Anastasia Abbagnato, è stata sconfitta in rimonta dopo oltre 2 ore e 49 minuti di gioco dalla tennista di Hong Kong Adithya Karunaratne, numero 863 WTA. Per Grant resta il rammarico di una partita poco brillante e delle tante opportunità non sfruttate nei momenti chiave, dopo un esordio convincente e un primo set che sembrava, nonostante le difficolta, aver indirizzato l’incontro.

LA PARTITA

Grant parte bene e nel primo set si porta avanti 5-2, costruendo un margine importante. Un calo di attenzione consente però alla sua avversaria di rientrare fino al 5-5, complicando un parziale in cui l’italiana aveva già avuto diverse chance per chiudere. Grant riesce comunque a rimanere lucida e a convertire l’occasione decisiva, conquistando il set per 7-5.

Il secondo parziale si apre invece in salita: Karunaratne trova subito ritmo e precisione, scappa avanti di un break e mantiene il vantaggio fino al 6-4, rimandando tutto al terzo set.

Nel parziale decisivo Grant ottiene immediatamente un break, ma non riesce a consolidarlo. La classe 2001 di Hong Kong rimane costantemente attaccata al punteggio approfittando dei numerosi errori dell’azzurra, in una giornata resa complessa anche dal forte vento che ha condizionato entrambe le giocatrici. Il break ottenuto da Karunaratne nel nono game si rivela determinante: la tennista di Hong Kong va a servire per il match e chiude l’incontro 5-7 6-4

6-4, assicurandosi un posto nei quarti di finale.