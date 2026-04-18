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Novak Djokovic ospite del Laureus World Sports Awards 2026 (FOTO)

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
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Novak Djokovic - Foto John Walton:IPA
Novak Djokovic - Foto John Walton:IPA

Dopo aver annunciato il forfait dal Masters 1000 di Madrid a causa di problemi fisici, Novak Djokovic sarà ospite del “Laureus World Sports Awards 2026”, cerimonia dove partecipano tra i più celebri atleti del mondo dello sport. Con lui sul palco Eileen Gu, sciatrice freestyle classe 2003 con doppio passaporto (cinese e statunitense) e molti successi già alle spalle. L’evento si svolgerà il 20 aprile presso il Palazzo di Cibele di Madrid, a breve distanza proprio dal torneo che il serbo avrebbe dovuto disputare

 

 

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