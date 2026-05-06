L’orario di Sonego-Buse: data e diretta tv primo turno Internazionali d’Italia 2026

Lorenzo Sonego contro Ignacio Buse nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il torinese, rientrato da qualche settimana da un problema al polso, si troverà di fronte il giovane peruviano, che sta vivendo la miglior annata della carriera. Si preannuncia grande equilibrio, con Sonego che potrà contare sulla spinta del pubblico di casa.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Sonego e Buse andrà in scena giovedì 7 maggio sul Campo Centrale non prima delle 19. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).