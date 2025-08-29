US Open 2025: Alcaraz chiama il medical time-out: problema al ginocchio destro

Sul punteggio di 6-2 5-4 in proprio favore, Carlos Alcaraz ha chiesto un medical time-out nel match contro Luciano Darderi. Piccolo intoppo per lo spagnolo nella sfida di terzo turno degli US Open 2025, in scena sull’Arthur Ashe Stadium. Già da alcuni game lamentava un fastidio al ginocchio destro, zona poi trattata durante il cambio di campo.

Al rientro, Alcaraz non si è però distratto: ha subito strappato il servizio all’azzurro, chiudendo il secondo set. Resta da capire ora se il problema si rivelerà serio o soltanto un intervento precauzionale. Dopo un torneo fin qui condotto in modo impeccabile, lo spagnolo è chiamato a gestire questa incognita fisica con la speranza che non sia nulla di grave.

