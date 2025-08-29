US Open 2025, Alcaraz: “Il ginocchio sta bene, non sono preoccupato”

“Il mio obiettivo era farmi trovare sull’attenti, senza abbassare mai l’attenzione nel primo match diurno dopo due match serali. Volevo partire bene, imponendo un buon ritmo e spingendo Darderi al limite. Sono fiero della mia prestazione“. Carlos Alcaraz sorride dopo il 6-2 6-4 6-0 inflitto a Luciano Darderi nel terzo turno degli US Open 2025. Prosegue dunque la marcia del numero 2 del mondo nell’ultimo Slam della stagione, che agli ottavi lo vedrà in campo contro il vincente del derby francese tra Rinderknech e Bonzi. Lo spagnolo ha avuto il pieno controllo dell’intera contesa anche se nel secondo set ha chiesto un medical time-out per un fastidio al ginocchio destro: “Ho sentito qualcosa che non funzionava e ho preferito farmi trattare, ma dopo pochi punti andava meglio. Mi sento bene e non sono preoccupato, ma con un set da giocare volevo stare tranquillo. Giocare di mattina? Non sono un mattiniero (ride), però mi sono svegliato bene e ho fatto tutte le cose nel modo giusto”.