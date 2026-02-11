WTA Doha 2026, Cocciaretto: “Vincere è un segnale del mio buon livello, contro Ostapenko sarà dura”

“Sicuramente sono arrivata qui con la consapevolezza di giocare tante partite e di giocare a questo livello. Sapevo che match dopo match sarebbe stato sempre più difficile, ma ho cercato di mantenere la concentrazione, di dare il meglio e di pensare una partita alla volta indipendentemente dall’avversaria e dal turno“. Queste le parole di Elisabetta Cocciaretto dopo i quarti di finale raggiunti nel WTA 1000 di Doha 2026.

LA CRONACA DEL MATCH

“Ogni giorno è diverso. Ieri ho giocato una partita incredibile contro un’avversaria del livello di Coco (Gauff, ndr) e sapevo che oggi sarebbe stata dura. Le condizioni erano diverse perché c’era più vento. Inoltre io ho iniziato peggio, mentre lei molto bene. Averla portata a casa è un segnale che sto raggiungendo buon livello. Sono contenta di poter giocare un’altra partita” ha aggiunto l’azzurra dopo il successo in tre set ai danni della statunitense Ann Li.

Nei quarti Cocciaretto se la vedrà contro Jelena Ostapenko: “Sarà un match difficile, lei è una grandissima giocatrice e gioca bene qui. Io cercherò di dare il meglio, di spingere, fare il mio gioco e anche di godermela“.