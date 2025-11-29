Daria Kasatkina pronta al rientro in campo: giocherà il WTA 500 di Brisbane

Inizio 2026 doveva essere e inizio 2026 sarà. Daria Kasatkina è stata di parola, mantenendo la promessa fatta a se stessa lo scorso ottobre quando – dopo aver pubblicato un post sul proprio account Instagram – ammise di volersi prendersi una pausa dal tennis giocato per ricaricare le batterie in vista della stagione successiva. Come annunciato infatti dall’account ‘X’ ufficiale del torneo, l’ex numero 8 del mondo scenderà in campo nel WTA 500 di Brisbane, in programma dal 4 all’11 gennaio 2026.

APPUNTAMENTO IN AUSTRALIA

Una lunga pausa, quella presa dalla 28enne nativa di Togliatti, che non gioca un match ufficiale dallo scorso settembre, quando fu sconfitta nel WTA 1000 di Pechino da Sonay Kartal. Tale stop è destinato a terminare a breve poiché l’attuale numero 37 del ranking WTA ha scelto di iniziare la prossima stagione in Australia, proprio il paese del quale che dallo scorso marzo rappresenta. Il torneo di Brisbane ha visto trionfare nel 2025 la numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka, in finale su Polina Kudermetova (4-6 6-3 6-2). Curiosamente, fu proprio la tennista russa a sconfiggere Kasatkina al secondo turno.