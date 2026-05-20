Roland Garros 2026: giovedì il sorteggio, quali sono le 32 teste di serie?

Si avvicina sempre di più il sorteggio del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione prenderà il via il 24 maggio e il tabellone sarà sorteggiato giovedì alle 14.00. Assente Lorenzo Musetti, saranno tre gli azzurri nelle 32 teste di serie. C’è ovviamente Jannik Sinner, grande favorito e prima forza del tabellone parigino. Testa di serie numero 10 è Flavio Cobolli, mentre Luciano Darderi è la numero 14. Lo straordinario exploit nella stagione su terra ha permesso a Rafael Jodar di essere già nelle prime 32 teste di serie (n.27), appena davanti all’altro 2006 Joao Fonseca (n.28). Chiude il quadro dei primi 32 del tabellone Brandon Nakashima (n.32).

ROLAND GARROS, DOVE SEGUIRE IL SORTEGGIO

Ecco le 32 teste di serie

1 Jannik Sinner

2 Alexander Zverev

3 Novak Djokovic

4 Félix Auger-Aliassime

5 Ben Shelton

6 Taylor Fritz

7 Daniil Medvedev

8 Álex de Miñaur

9 Alexander Bublik

10 Flavio Cobolli

11 Andrey Rublev

12 Jiri Lehecka

13 Karen Khachanov

14 Luciano Darderi

15 Casper Ruud

16 Valentin Vacherot

17 Arthur Fils

18 Learner Tien

19 Frances Tiafoe

20 Cameron Norrie

21 Alejandro Davidovich

22 Arthur Rinderknech

23 Tommy Paul

24 Tomás Martín Etcheverry

25 Francisco Cerúndolo

26 Jakub Mensik

27 Rafael Jódar

28 Joao Fonseca

29 Tallon Griekspoor

30 Corentin Moutet

31 Alejandro Tabilo

32 Brandon Nakashima