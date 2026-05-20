Roland Garros 2026: giovedì il sorteggio, quali sono le 32 teste di serie?

Si avvicina sempre di più il sorteggio del Roland Garros 2026. Il secondo Slam della stagione prenderà il via il 24 maggio e il tabellone sarà sorteggiato giovedì alle 14.00. Assente Lorenzo Musetti, saranno tre gli azzurri nelle 32 teste di serie. C’è ovviamente Jannik Sinner, grande favorito e prima forza del tabellone parigino. Testa di serie numero 10 è Flavio Cobolli, mentre Luciano Darderi è la numero 14. Lo straordinario exploit nella stagione su terra ha permesso a Rafael Jodar di essere già nelle prime 32 teste di serie (n.27), appena davanti all’altro 2006 Joao Fonseca (n.28). Chiude il quadro dei primi 32 del tabellone Brandon Nakashima (n.32).
ROLAND GARROS, DOVE SEGUIRE IL SORTEGGIO
Ecco le 32 teste di serie
1 Jannik Sinner
2 Alexander Zverev
3 Novak Djokovic
4 Félix Auger-Aliassime
5 Ben Shelton
6 Taylor Fritz
7 Daniil Medvedev
8 Álex de Miñaur
9 Alexander Bublik
10 Flavio Cobolli
11 Andrey Rublev
12 Jiri Lehecka
13 Karen Khachanov
14 Luciano Darderi
15 Casper Ruud
16 Valentin Vacherot
17 Arthur Fils
18 Learner Tien
19 Frances Tiafoe
20 Cameron Norrie
21 Alejandro Davidovich
22 Arthur Rinderknech
23 Tommy Paul
24 Tomás Martín Etcheverry
25 Francisco Cerúndolo
26 Jakub Mensik
27 Rafael Jódar
28 Joao Fonseca
29 Tallon Griekspoor
30 Corentin Moutet
31 Alejandro Tabilo
32 Brandon Nakashima