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ATP 500 Amburgo 2026: Tiafoe-Ugo Carabelli interrotta per pioggia

Redazione
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Frances Tiafoe agli Internazionali d'Italia 2026
Frances Tiafoe - Foto FITP

Gioco interrotto nella sfida tra Frances Tiafoe e Camilo Ugo Carabelli, valida per il secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2026. Pioggia sulla città tedesca che ha costretto i giocatori a fermarsi dopo che l’argentino aveva vinto il primo set al tie-break.

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