ATP 500 Amburgo 2026: Darderi-Hanfmann posticipata. A che ora inizia?

Posticipato il match tra Luciano Darderi e Yannick Hanfmann, valido per il secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2026. I due dovevano scendere in campo alle 19.00, ma l’inizio del match è stato posticipato di qualche ora a causa della pioggia che ha costretto Tiafoe e Ugo Carabelli – in gioco su un campo secondario – a fermarsi dopo un set. La conclusione della partita tra lo statunitense e l’argentino è stata dirottata sul Centrale e – dunque – Darderi-Hanfmann inizierà al termine di Tiafoe-Carabelli.

Terminata Davidovich Fokina-de Minaur, Tiafoe e Ugo Carabelli hanno chiuso la loro sfida alle 21.22, a seguire inizierà Darderi-Hanfmann.

TIAFOE-CARABELLI INTERROTTA NEL POMERIGGIO PER PIOGGIA

IL PROGRAMMA SUL CENTRALE AD AMBURGO

Davidovich Fokina vs de Minaur – terminata alle 20.10 6-2 4-6 6-4

a seguire – Tiafoe vs Ugo Carabelli – terminata alle 21.22 per 7-6(3) 7-6(4)

a seguire – Darderi vs Hanfmann

AGGIORNAMENTO 21.22 – Carabelli chiude per 7-6(3) 7-6(4) la sfida con Tiafoe e a breve scenderanno in campo Darderi e Hanfmann sul Centrale di Amburgo.

AGGIORNAMENTO 20.26 – È ripresa la sfida tra Tiafoe e Carabelli.