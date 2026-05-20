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Qualificazioni Roland Garros 2026: Bronzetti vince il derby e accede al turno decisivo

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Lucia Bronzetti - Photo courtesy of Workday Canberra International 2026
Lucia Bronzetti - Photo courtesy of Workday Canberra International 2026

Il secondo turno di qualificazioni del Roland Garros 2026 ha messo una di fronte all’altra Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini in un derby che ha visto Bronzetti staccare il pass per il terzo e decisivo turno con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e nove minuti. Per la seconda volta in stagione la romagnola si è spinta fino alla partita decisiva per entrare nel main draw di uno Slam. All’Australian Open però venne sconfitta da Sloane Stephens. Da quel momento il 2026 si è rivelato piuttosto complesso con poche vittorie. Anche Stefanini ha replicato il risultato di Melbourne dove venne eliminata al secondo turno di quali da Whitney Osuigwe.

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