Il succo di cetriolini bevuto da Sinner a Roma, direttore Enervit: “Creato per lui, sensazione crampi si interrompe”

“Il succo di cetrioli utilizzato da Sinner durante il match con Medvedev? È un succo dove i cetrioli vengono messi sott’aceto, composto da acqua, aceto, sale e magnesio. Dato che ha un sapore molto forte, acido e salato, crea un black-out neutrale. Cosa vuol dire? Quando lo beviamo il cervello percepisce questo sapore molto forte e blocca l’altro meccanismo neuronale, quello dei crampi, perché il cervello non gestisce due meccanismi così simili. Per cui basta tenere in bocca qualche secondo questo liquido e la sensazione dell’arrivo dei crampi si interrompe”. Così Paolo Calabresi, direttore marketing di Enervit, ai microfoni di “Un Giorno da Pecora”, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, ha parlato del succo di cetriolini che ha utilizzato Jannik Sinner nel corso della sfida agli Internazionali d’Italia contro Daniil Medvedev.

Un succo creato per Sinner

“Si innesca un meccanismo di reset, un modo per ingannare il cervello. Nel caso di Roma lui aveva un affaticamento muscolare e ha preso questo prodotto preventivamente, lo ha tenuto qualche secondo in bocca e poi lo ha sputato fuori, non era stato male. Lo abbiamo messo a punto noi per lui, ad hoc, al momento non è in commercio ma presto sarà a disposizione di tutti. Per ora lo abbiamo chiamato Crmp Pro”, prosegue Calabresi.