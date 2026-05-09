Internazionali d’Italia 2026, medical timeout per Mensik contro Popyrin

Medical timeout per Jakub Mensik nel corso del match contro Alexei Popyrin, sfida valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Sotto di un break nel primo set, il tennista ceco ha richiesto l’intervento del fisioterapista per una storta alla caviglia destra.
AGGIORNAMENTO 23.20 – Medical timeout richiesto da Mensik sul 4-3 (40-15) in favore di Popyrin per un problema alla caviglia destra.
AGGIORNAMENTO 23.21 – Si torna in campo dopo un consulto del ceco con il fisioterapista
AGGIORNAMENTO 23.25 – Bendaggio completo alla caviglia per Mensik sul punteggio di 5-3
AGGIORNAMENTO 23.29 – Il ceco torna in campo ma perde la battuta e di conseguenza il primo set