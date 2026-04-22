Cazaux si opera al gomito: almeno sei mesi di stop (FOTO)

Arthur Cazaux si ferma. Dopo i continui problemi al gomito destro, il tennista francese si è operato per curare definitivamente l’infortunio. Il transalpino salterà Roland Garros, Wimbledon e lo Us Open e rientrerà o negli ultimi mesi del 2026 oppure direttamente nel 2027.

IL MESSAGGIO DI CAZAUX

“Sempre alle prese con un infortunio al gomito destro, ho dovuto rassegnarmi e andare in sala operatoria questo mercoledì.

Era un anno e mezzo che mi trascinavo dolori che mi impedivano di dare continuità a partite e tornei. Non riuscivo a guarire, quindi abbiamo preso la decisione di operare. Soffrivo di un’instabilità a livello del gomito destro dovuta a un distacco legamentoso che aveva provocato una lesione. Questo mercoledì, a Bordeaux, mi sono quindi sottoposto a una ligamentoplastica – un innesto legamentoso per rinforzare il legamento, stabilizzare il gomito e pulire il tendine rimuovendo la parte danneggiata.

L’intervento è andato bene. Certo, non giocherò Roland Garros, Wimbledon e Us Open, ma l’obiettivo di tornare tra 6 mesi. Ma è una decisione presa in un’ottica di lungo periodo: curare il mio gomito una volta per tutte, prepararmi al meglio per il 2027 e riuscire ad affrontare le stagioni con continuità”.