ATP 250 Stoccarda 2026: Kyrgios sfiderà Moutet al primo turno

Sarà Corentin Moutet l’avversario di Nick Kyrgios al primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda 2026. Il tennista australiano, in tabellone principale grazie a una wild card, farà il suo ritorno in campo a cinque mesi di distanza dall’ultima volta. L’ultima apparizione in campo di Kyrgios è stata al torneo di esibizione a Kooyong il 13 gennaio. L’ultimo match ATP è datato 6 gennaio con una sconfitta in due set con Kovacevic nel 250 di Brisbane. Un buon sorteggio il finalista di Wimbledon 2022, che se dovesse essere in buone condizioni fisiche potrebbe approfittare del periodo negativo di Moutet per ritrovare un successo nel circuito maggiore che manca dal 19 marzo 2025 (1T Masters 1000 Miami vs McDonald).

IL TABELLONE DI STOCCARDA