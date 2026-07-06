Wimbledon 2026: Paolini vola ai quarti, Eala sconfitta al terzo

Jasmine Paolini è tornata. L’azzurra trova il successo contro Alexandra Eala con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 negli ottavi di finale di Wimbledon. Nel primo set Paolini gioca d’esperienza, sfruttando subito il servizio attaccabile di Eala, priva di una seconda insidiosa, comandando la maggior parte degli scambi prolungati e arrivando ad ottenere il secondo break del set nel decimo gioco e conquistando il primo parziale. Con il passare dei giochi, però, Eala trova le misure e inizia a entrare meglio nel match fino a quando riesce ad archiviare il secondo set, non senza qualche rimpianto per la tennista italiana. Nel set decisivo le chance arrivano nel finale, quando Paolini trova il guizzo giusto per ottenere il successo. Grazie a questa vittoria diventa la prima italiana ad aver raggiunto più di un quarto di finale nel singolare femminile di Wimbledon nell’Era Open (2024 e 2026). Nel prossimo turno ci sarà Marta Kostyuk, uscita vincitrice contro Ashlyn Krueger.

Le parole a fine match

Nella consueta intervista in campo al termine della gara, l’azzurra si esprime così sulla presenza di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, presente a vedere l’incontro, Roger Federer: “È stato fantastico giocare davanti a Federer, è sempre stato il mio idolo. Mi sono detta: “Stai concentrata, non pensare che sia qui a vedere la partita“.